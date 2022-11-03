МИД Германии призвал своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран на фоне протестов из-за угрозы ареста и тюремного срока.
Заявление опубликовано 3 ноября на сайте ведомства.
Риску особенно подвержены лица с двойным гражданством.
Также в ведомстве напомнили, что в Иране начались протесты и столкновения граждан с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице 16 сентября, через три дня после того, как была арестована и избита полицией нравов в Тегеране. МИД Германии отмечает, что полиция и силовики применяют насилие против демонстрантов, есть убитые и раненые.
Полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини 13 сентября в Тегеране якобы за нарушение строгого закона страны о ношении хиджаба. Семье сказали, что ее выпустят из полицейского участка после «сеанса перевоспитания». Она скончалась в иранской больнице 16 сентября. Свидетели сообщили, что Амини избили в фургоне для задержанных, но полиция это отрицает. Врачи диагностировали у Амини инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали, и девушка впала в кому. Официальные лица также отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем. После этого на западе Ирана вспыхнули протесты.
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