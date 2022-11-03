МИД Германии призвал своих граждан покинуть Иран

17:52 03 ноября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран на фоне протестов из-за угрозы ареста и тюремного срока.

Заявление опубликовано 3 ноября на сайте ведомства.



Риску особенно подвержены лица с двойным гражданством.

"Для граждан Германии существует риск быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Прежде всего риску подвергаются лица с двойным гражданством, имеющие иранское гражданство в дополнение к немецкому. В недавнем прошлом имело место большое количество арестов иностранных граждан", - подчеркивается в заявлении.

Также в ведомстве напомнили, что в Иране начались протесты и столкновения граждан с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице 16 сентября, через три дня после того, как была арестована и избита полицией нравов в Тегеране. МИД Германии отмечает, что полиция и силовики применяют насилие против демонстрантов, есть убитые и раненые.

"В непосредственной близости от демонстраций производятся произвольные аресты, в том числе иностранных граждан. Могут наблюдаться обширные ограничения на услуги связи (особенно мобильный интернет, Instagram, WhatsApp, VPN), и ожидается, что они сохранятся. Помимо этого, полиция может подвергать граждан тщательному обыску и конфисковать имущество, проверять телефоны, ноутбуки, планшеты, маршруты, занесенные в электронные карты и навигационные системы. Использование дронов, например, в качестве хобби может классифицироваться как шпионаж, даже при наличии предварительного разрешения", - говорится в заявлении.

Полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини 13 сентября в Тегеране якобы за нарушение строгого закона страны о ношении хиджаба. Семье сказали, что ее выпустят из полицейского участка после «сеанса перевоспитания». Она скончалась в иранской больнице 16 сентября. Свидетели сообщили, что Амини избили в фургоне для задержанных, но полиция это отрицает. Врачи диагностировали у Амини инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали, и девушка впала в кому. Официальные лица также отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто начались проблемы с сердцем. После этого на западе Ирана вспыхнули протесты.