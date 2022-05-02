Глава МИД Германии приедет в Киев

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поедет в Киев, пишет DW.
При этом глава МИД Германии не назвала конкретной даты.
Однако она объяснила, почему еще не была в украинской столице после начала войны. По словам Бербок, она договорилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, что тот поедет первым, но тогда визит был отменен украинской стороной.
Однако она объяснила, почему еще не была в украинской столице после начала войны. По словам Бербок, она договорилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, что тот поедет первым, но тогда визит был отменен украинской стороной.
После освобождения Киевской области от российских захватчиков в начале апреля в Киев начали активно приезжать европейские чиновники.
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