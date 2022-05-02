Глава МИД Германии приедет в Киев

12:29 02 мая Киев, Украина

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поедет в Киев, пишет DW.

"Да, я тоже поеду", – заявила Анналена Бербок в интервью ARD.

При этом глава МИД Германии не назвала конкретной даты.



Однако она объяснила, почему еще не была в украинской столице после начала войны. По словам Бербок, она договорилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, что тот поедет первым, но тогда визит был отменен украинской стороной.

"Это не значит, что в будущем я не поеду в Киев", – добавила глава МИД ФРГ.

После освобождения Киевской области от российских захватчиков в начале апреля в Киев начали активно приезжать европейские чиновники.