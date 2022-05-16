МИД Германии: НАТО не ослабит военную помощь Украине

14:31 16 мая Киев, Украина

Главы МИД стран Североатлантического альянса обсудили в Берлине, как помогать Украине и сколько еще будет длиться война.

Государства НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны.

Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине в воскресенье.



По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине.

"Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

"Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.

В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что война России против Украины идет не так, как планировали в Москве.

"Им не удалось взять Киев, они отступают из районов вокруг Харькова, их главное наступление на Донбассе застопорилось", - Йенс Столтенберг.

По мнению Столтенберга, президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своих "стратегических целей": не получилось победить Украину, НАТО "сильнее, чем когда-либо", а Европа и Северная Америка едины.

"Украина может выиграть эту войну. Украинцы храбро защищают свою страну", - добавил генсек альянса.

Он пообещал, что страны НАТО "продолжат усиливать военную поддержку Украины".



Отвечая на вопрос о возможности диалога с Россией, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что "диалог должен быть всегда".

"Но мы все жестким образом выяснили, что последняя форма диалога, которая у нас была, а именно ОБСЕ, - была взорвана российской стороной", - указала Бербок.



Она напомнила о всех попытках переговоров, в частности в "нормандском формате" и в Минске, а также о стараниях президентов США, Франции, Турции и канцлера Германии вести диалог с Россией, но Москва отвергла их.

"И потому у нас не осталось другого выбора, как дать понять, что мы не только всецело поддерживаем Украину, ведь мы ее и раньше поддерживали, но также предоставляем Украине военную помощь, чтобы она могла защищать себя", - добавила Бербок.

Она обвинила РФ в одностороннем отказе от исполнения Основополагающего акта Россия - НАТО.