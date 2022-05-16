МИД Германии: НАТО не ослабит военную помощь Украине

Главы МИД стран Североатлантического альянса обсудили в Берлине, как помогать Украине и сколько еще будет длиться война.
Государства НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны.
Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине в воскресенье.
По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине.
По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине.
В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что война России против Украины идет не так, как планировали в Москве.
По мнению Столтенберга, президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своих "стратегических целей": не получилось победить Украину, НАТО "сильнее, чем когда-либо", а Европа и Северная Америка едины.
Он пообещал, что страны НАТО "продолжат усиливать военную поддержку Украины".
Отвечая на вопрос о возможности диалога с Россией, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что "диалог должен быть всегда".
Отвечая на вопрос о возможности диалога с Россией, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что "диалог должен быть всегда".
Она напомнила о всех попытках переговоров, в частности в "нормандском формате" и в Минске, а также о стараниях президентов США, Франции, Турции и канцлера Германии вести диалог с Россией, но Москва отвергла их.
Она обвинила РФ в одностороннем отказе от исполнения Основополагающего акта Россия - НАТО.
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