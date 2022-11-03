МИД G7 обсудят дальнейшую поддержку Украины на саммите в ФРГ

В четверг в Германии пройдет совещание министров иностранных дел стран Группы семи по вопросу дальнейшей поддержки Украины после недавних российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что вторжение россии в Украину будет доминировать на двухдневной встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер, хотя все более уверенная роль Китая в мире и протесты в Иране также будут занимать важное место в повестке дня.
Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что вторжение россии в Украину будет доминировать на двухдневной встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер, хотя все более уверенная роль Китая в мире и протесты в Иране также будут занимать важное место в повестке дня.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила во вторник во время визита в Киев, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.
По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании определить приоритетность передачи энергетического оборудования в Украину.
Встреча G7, которую принимает Германия, председательствующая в группе на ротационной основе, также предоставит возможность самым богатым демократиям мира обсудить последние события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как Президент Китая Си Цзиньпин укрепил свою власть на съезде Коммунистической партии.
По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании определить приоритетность передачи энергетического оборудования в Украину.
Встреча G7, которую принимает Германия, председательствующая в группе на ротационной основе, также предоставит возможность самым богатым демократиям мира обсудить последние события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как Президент Китая Си Цзиньпин укрепил свою власть на съезде Коммунистической партии.
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