МИД G7 обсудят дальнейшую поддержку Украины на саммите в ФРГ

10:45 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Ожидается, что вторжение россии в Украину будет доминировать на двухдневной встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из В четверг в Германии пройдет совещание министров иностранных дел стран Группы семи по вопросу дальнейшей поддержки Украины после недавних российских атак на энергетическую инфраструктуру.Об этом сообщает Reuters.Ожидается, что вторжение россии в Украину будет доминировать на двухдневной встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена с его коллегами из G7 в западногерманском городе Мюнстер, хотя все более уверенная роль Китая в мире и протесты в Иране также будут занимать важное место в повестке дня.

"Эта министерская встреча G7 происходит в важное для нас время", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметив, что группа "является жизненно важным координационным механизмом" для политических подходов по наиболее актуальным вопросам.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила во вторник во время визита в Киев, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.



По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании определить приоритетность передачи энергетического оборудования в Украину.



Встреча G7, которую принимает Германия, председательствующая в группе на ротационной основе, также предоставит возможность самым богатым демократиям мира обсудить последние события в Китае и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе после того, как Президент Китая Си Цзиньпин укрепил свою власть на съезде Коммунистической партии.