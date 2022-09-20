Главы МИД ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине

09:40 20 сентября Киев, Украина

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Неформальная встреча состоялась в Нью-Йорке.

 
Об этом рассказал на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.
 
"Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по военной помощи. Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов", - заявил Боррель.
 
По словам главы европейской дипломатии, решение должно быть согласовано с украинской стороной.