Главы МИД ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине

Министры иностранных дел стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Неформальная встреча состоялась в Нью-Йорке.
Об этом рассказал на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он отметил, что решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.
Он отметил, что решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.
По словам главы европейской дипломатии, решение должно быть согласовано с украинской стороной.
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