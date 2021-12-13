МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом.
Об этом сообщает БНТ.
В ходе расследования установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную деятельность, имея дипломатический иммунитет.
В посольстве РФ решение болгарской стороны о высылке дипломатов назвали «безосновательным демаршем» и заявили, что «российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры».
Накануне Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Главный прокурор Иван Гешев в 22 марта официально передал информацию в МИД.
Как сообщалось, 19 марта в ходе спецоперации в столице Болгарии Софии задержали шесть человек за шпионаж в пользу России. Все они ранее служили в разведке. Им предъявлены обвинения по статье «Шпионаж».
По информации прокуроров, группа людей во главе с бывшим высоким должностным лицом болгарской военной разведки выстроила разведывательную сеть с целью шпионажа в пользу России. Они вербовали людей, имевших доступ к государственной тайне как Болгарии, так и НАТО.
21 марта суд в Болгарии принял решение оставить под стражей пятерых подозреваемых в рамках расследования дела о шпионаже в пользу РФ.
В ходе расследования установлено, что два гражданина Российской Федерации осуществляли нерегламентированную деятельность, имея дипломатический иммунитет.
В посольстве РФ решение болгарской стороны о высылке дипломатов назвали «безосновательным демаршем» и заявили, что «российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры».
Накануне Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Главный прокурор Иван Гешев в 22 марта официально передал информацию в МИД.
Как сообщалось, 19 марта в ходе спецоперации в столице Болгарии Софии задержали шесть человек за шпионаж в пользу России. Все они ранее служили в разведке. Им предъявлены обвинения по статье «Шпионаж».
По информации прокуроров, группа людей во главе с бывшим высоким должностным лицом болгарской военной разведки выстроила разведывательную сеть с целью шпионажа в пользу России. Они вербовали людей, имевших доступ к государственной тайне как Болгарии, так и НАТО.
21 марта суд в Болгарии принял решение оставить под стражей пятерых подозреваемых в рамках расследования дела о шпионаже в пользу РФ.
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