Международные резервы рф за месяц сократились на 25 млрд долларов

12:47 08 октября Киев, Украина

Международные резервы россии по состоянию на начало октября составляли 540,688 млрд долларов. За месяц их объем снизился на 4,41%, или на $24,972 млрд, сообщает Центробанк россии.


Отмечается, что 30 сентября объем международных резервов "под влиянием отрицательной переоценки" снизился на 1,6% (на $9 млрд) и составил $540,7 млрд.

18 февраля объем резервов достиг исторического максимума – $643,2 млрд, а затем начал снижаться.

В марте министр финансов рф Анатолий Силуанов сообщил, что половина золотовалютных резервов ($300 млрд из $640 млрд) россии заморожена из-за санкций.

Ранее сообщалось, что первые три месяца войны против Украины отбросили российскую экономику на четыре года назад.