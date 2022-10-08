Международные резервы рф за месяц сократились на 25 млрд долларов

Международные резервы россии по состоянию на начало октября составляли 540,688 млрд долларов. За месяц их объем снизился на 4,41%, или на $24,972 млрд, сообщает Центробанк россии.
Отмечается, что 30 сентября объем международных резервов "под влиянием отрицательной переоценки" снизился на 1,6% (на $9 млрд) и составил $540,7 млрд.
18 февраля объем резервов достиг исторического максимума – $643,2 млрд, а затем начал снижаться.
В марте министр финансов рф Анатолий Силуанов сообщил, что половина золотовалютных резервов ($300 млрд из $640 млрд) россии заморожена из-за санкций.
Ранее сообщалось, что первые три месяца войны против Украины отбросили российскую экономику на четыре года назад.
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