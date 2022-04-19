Международная федерация тенниса приостановила деятельность Федерации тенниса рф

14:45 19 апреля Киев, Украина

В связи с продолжающейся агрессии РФ против Украины, Международная федерации тениса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Беларуси, кроме того, отменены все турниры в этих странах.

Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022 году. Мужская и женская сборные России побеждали на этих турнирах в 2021 году соответственно.Российские и белорусские теннисисты будут временно отстранены от юниорских турниров.





А при участии в индивидуальных турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) будет запрещена демонстрация национальной символики.

Напомним, Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято на экстренном заседании.