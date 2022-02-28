Международная федерация лишила Путина черного пояса по тхэквондо

«В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом на соревнованиях под эгидой World Taekwondo не будут демонстрироваться национальные флаги и исполняться гимны России или Белоруссии.



Всемирная федерация тхэквондо и Европейский союз тхэквондо не будут организовывать или признавать соревнования по тхэквондо в России и Белоруссии», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.