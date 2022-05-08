Между Баку и Ереваном достигнуто соглашение об обмене пленными

14:20 05 декабря Киев, Украина

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха по-прежнему остается неспокойной. Хотя есть и положительные моменты. Как стало известно, между Баку и Ереваном достигнуто соглашение о взаимном обмене пленными. Примечательно то, что в число подлежащих обмену включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 5 декабря.

"Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", – отметил Пашинян.

Ранее Никол Пашинян представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе. Как известно, в стране проходят массовые протесты с требованием отставки правительства после поражения в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.