Между Баку и Ереваном достигнуто соглашение об обмене пленными

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха по-прежнему остается неспокойной. Хотя есть и положительные моменты. Как стало известно, между Баку и Ереваном достигнуто соглашение о взаимном обмене пленными. Примечательно то, что в число подлежащих обмену включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 5 декабря.
Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.
Ранее Никол Пашинян представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе. Как известно, в стране проходят массовые протесты с требованием отставки правительства после поражения в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
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