Межафганские переговоры: власти Афганистана говорили с талибами

Сегодня в Катаре прошла встреча политического и военного руководства Афганистана с представителями радикального движения "Талибан".
Об этом сообщает Tolo News.
Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.
В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.
Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.
Ранее в "Талибане" заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.
Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что "Талибан" будет побежден в течение трех месяцев.
Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.
В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.
Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.
Ранее в "Талибане" заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.
Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что "Талибан" будет побежден в течение трех месяцев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии