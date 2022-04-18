Межафганские переговоры: власти Афганистана говорили с талибами

10:27 19 июля Киев, Украина

Сегодня в Катаре прошла встреча политического и военного руководства Афганистана с представителями радикального движения "Талибан"

Об этом сообщает Tolo News.



Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.



В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.



Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.



Ранее в "Талибане" заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.



Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.



Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что "Талибан" будет побежден в течение трех месяцев.