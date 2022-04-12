Метастазы русского мира: в оккупированном Луганске прошел так называемый «Форум граждан России»

20:15 14 июля Киев, Украина

Сегодня в оккупированном Луганске прошел «Форум граждан России», где торжественно принимали "высоких" гостей из страны-агрессора. На полях форума, прикрываясь беспокойством о гражданах, депутаты развернули борьбу за незаконный электорат.

Так, в город приехали депутаты Госдумы РФ Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова и Александр Бородац, во главе с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким, для участия в так называемом «Форуме граждан России».