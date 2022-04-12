Метастазы русского мира: в оккупированном Луганске прошел так называемый «Форум граждан России»

Сегодня в оккупированном Луганске прошел «Форум граждан России», где торжественно принимали "высоких" гостей из страны-агрессора. На полях форума, прикрываясь беспокойством о гражданах, депутаты развернули борьбу за незаконный электорат.
Так, в город приехали депутаты Госдумы РФ Артем Туров, Игорь Станкевич, Лариса Тутова и Александр Бородац, во главе с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким, для участия в так называемом «Форуме граждан России».
На «форуме» выставили помимо флага России и «Единой России» ещё четыре тряпки, которые символизируют непризнанные «ДНР», «ЛНР», Южную Осетию и Абхазию (странно, что про Приднестровье забыли). В общем, форум непризнанных граждан России, непризнанных республик, которых не признаёт даже страна-оккупант.
Но, самое смешное это то, что метастазы русского мира удостоились такой «чести» лишь потому, что «Единой России», теряющей электорат в самой России, очень нужен фиктивный электорат из псевдо-республик.
То есть, это лишний повод задуматься международному сообществу о законности и признании следующих выборов в Госдуму действительными. В своё время с выборами на территории оккупированного Крыма серьёзного осуждения как такового Россия не получила и Запад промолчал. Но сейчас ситуация кардинально иная. Сотни тысяч нелегально получивших гражданство жителей оккупированных территорий, многие из которых делали это от безысходности и по принуждению, будут принимать участие в выборах страны, к которой не имеют никакого отношения.
Но, в то время как депутаты Госдумы уже полным ходом воюют за незаконный электорат, Запад пока хранит молчание. А между тем, пора бы и сказать своё слово, а так же продумать действия наперёд. Ведь очевидно, что на следующих выборах в России воспользуются манипуляцией с паспортами РФ, выданными на оккупированных территориях, а значит, что избранный таким образом политики должны автоматически стать на международном уровне персонами нон грата.
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