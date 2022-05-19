Местонахождение президента Афганистана Ашрафа Гани неизвестно

11:32 16 августа Киев, Украина

Фактическое местонахождение президента Афганистана Ашрафа Гани на данный момент не известно. Возможно, это сделано с целью укрыть беглого руководителя страны. Как сообщила таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на источники, Гани улетел в Оман из Душанбе.

По данным издания, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Гани через территории этих стран.

При этом в МИД Таджикистана заявили, что самолет Гани не приземлялся в Душанбе.

Эту информацию подтверждает и Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана. Накануне она написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.

Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Гани покинул страну.

Как сообщалось, талибы намерены объявить Афганистан исламским эмиратом. До этого, по их словам, в стране не будет переходного периода - они планируют полностью контролировать власть.