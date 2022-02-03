Местные власти Израиля не справляются с массовыми беспорядками в городах

11:14 13 Май Киев, Украина

В населенных пунктах Израиля, где проживают и арабы и евреи , участились массовые беспорядки.

Об этом сообщает Times of Israel.



Министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал вызвать 10 резервных рот пограничного патруля для поддержки усилий полиции по сдерживанию столкновений в арабо-еврейских городах по всей стране.

"Мы находимся в критической ситуации. В настоящее время существует необходимость в массивном подкреплении сил на местах, которое будет немедленно отправлено для установления закона и порядка", - заявил Бенни Ганц.