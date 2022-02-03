Местные власти Израиля не справляются с массовыми беспорядками в городах

В населенных пунктах Израиля, где проживают и арабы и евреи, участились массовые беспорядки.
Об этом сообщает Times of Israel.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал вызвать 10 резервных рот пограничного патруля для поддержки усилий полиции по сдерживанию столкновений в арабо-еврейских городах по всей стране.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал вызвать 10 резервных рот пограничного патруля для поддержки усилий полиции по сдерживанию столкновений в арабо-еврейских городах по всей стране.
Израильские СМИ сообщают, что в Хайфе толпа ультраправых евреев собралась громить арабские магазины и кафе, группа арабов решила им помешать. Для разгона беспорядков полиция применяет свето-шумовые гранаты.
В Бат-Яме громили арабские магазины. Полиция задержала некоторых участников беспорядков. В Лоде арабы сожгли в центре города десятки машин евреев и несколько синагог. В Акко подожгли ресторанный комплекс. Всех постояльцев и посетителей эвакуировали.
В Бат-Яме громили арабские магазины. Полиция задержала некоторых участников беспорядков. В Лоде арабы сожгли в центре города десятки машин евреев и несколько синагог. В Акко подожгли ресторанный комплекс. Всех постояльцев и посетителей эвакуировали.
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