Мессенджер Signal сообщил об утечке номеров телефонов почти двух тысяч пользователей

Signal, считающийся одним из самых безопасных мессенджеров, сообщил об утечке номеров телефонов и кодов подтверждения около 1,9 тысяч пользователей.
Утечка произошла из-за фишинговой атаки базы компании Twilio, которая занимается проверкой номеров. Взломщики получили доступ к данным 125 ее клиентов-компаний, среди которых и Signal.
По данным Signal, история сообщений, списки контактов, информация о профиле пользователей остаются конфиденциальными. Однако номера 1,9 тысячи пользователей злоумышленники могут перерегистрировать на сторонних устройствах и вести переписку от имени владельцев аккаунтов. Администрация мессенджера разослала предупреждения тем, кого затронула атака.
Мессенджер Signal считается одной из самых защищенных и конфиденциальных программ для общения со сквозным шифрованием End-to-End. Он не собирает информацию о пользователях и не передает никаких данных третьим сторонам.
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