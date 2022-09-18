Меркель временно остается на должности канцлера

19:00 26 октября Киев, Украина

Срок полномочий бессменного канцлера Германии Ангелы Меркель официально окончен. Однако до избрания нового канцлера президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить государственную деятельность.



Об этом сегодня сообщили в канцелярии президента Германии.



Согласно законам Германии, Меркель не может отказать президенту в его просьбе. Однако министры и правительство при временном руководстве Меркель хоть и сохраняют свои полномочия и даже могут издавать юридические и административные постановления, не имеют поддержки коалиции в Согласно законам Германии, Меркель не может отказать президенту в его просьбе. Однако министры и правительство при временном руководстве Меркель хоть и сохраняют свои полномочия и даже могут издавать юридические и административные постановления, не имеют поддержки коалиции в бундестаге , которая бы эти постановления приняла.



Напомним, Ангела Меркель пробыла на посту канцлера Германии 15 лет, а в этом году добровольно отказалась принимать участие в парламентских выборах.