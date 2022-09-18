Меркель временно остается на должности канцлера

Срок полномочий бессменного канцлера Германии Ангелы Меркель официально окончен. Однако до избрания нового канцлера президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить государственную деятельность.
Об этом сегодня сообщили в канцелярии президента Германии.
Согласно законам Германии, Меркель не может отказать президенту в его просьбе. Однако министры и правительство при временном руководстве Меркель хоть и сохраняют свои полномочия и даже могут издавать юридические и административные постановления, не имеют поддержки коалиции в бундестаге, которая бы эти постановления приняла.
Напомним, Ангела Меркель пробыла на посту канцлера Германии 15 лет, а в этом году добровольно отказалась принимать участие в парламентских выборах.
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