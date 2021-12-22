Меркель созвонилась с Путиным по ситуации в Беларуси

Ангела Меркель всегда умела улаживать конфликтные ситуации. На этот раз Европа ждала, что же скажет «матушка» Ангела Путину по поводу стации в Беларуси. Ведь Владимир Путин уважает в какой-то мере ее мнение. По сообщению пресс-службы правительства ФРГ, сегодня канцлер Германии и президент России созвонились для того, чтобы обсудить события в Беларуси.

"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

В Кремле подробностей разговора пока не сообщают.

Отметим, Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.

По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.