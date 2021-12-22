Меркель созвонилась с Путиным по ситуации в Беларуси

Ангела Меркель всегда умела улаживать конфликтные ситуации. На этот раз Европа ждала, что же скажет «матушка» Ангела Путину по поводу стации в Беларуси. Ведь Владимир Путин уважает в какой-то мере ее мнение. По сообщению пресс-службы правительства ФРГ, сегодня канцлер Германии и президент России созвонились для того, чтобы обсудить события в Беларуси.
В Кремле подробностей разговора пока не сообщают.
Отметим, Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.
По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.
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