Меркель сообщила о продлении локдауна в стране до 18 апреля

07:17 23 Март Киев, Украина

Окончанием длительного, 15-часового совещания Ангелы Меркель с главами федеральных земель, стало решение о продлении в Германии жестких карантинных ограничений.



"Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля", - сказала канцлер.



В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.



В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.



"Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать", - отметила канцлер.



Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.



Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.