Меркель собрала делегацию для обсуждения "Северного потока-2" с США. Встреча пройдет в Вашингтоне

07:07 01 Июнь Киев, Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель собрала рабочую группу для поездки в Вашингтон, основной целью которой станет стабилизация экономических отношениях между США и Германией, особенно в вопросах СП-2. Встреча состоится на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.



По данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.



Отмечается, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией. Одной из нерешенных проблем остаются пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.



Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".



Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.



Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.