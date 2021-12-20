Меркель привили первой дозой вакцины компании AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня получила первую дозу ковид-вакцины производства компании AstraZeneca.
"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.
Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.
Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.
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