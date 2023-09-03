Mercedes-Benz и BMW отключают российских дилеров от своего программного обеспечения

13:10 14 августа Киев, Украина





Отсутствие официального программного обеспечения может привести к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин. Несмотря на то что обойти эти ограничения можно, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и покупать более простые модели авто.



Информацию о том, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, подтвердили в пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.



В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». Немецкие автомобильные концерны Mercedes-Benz BMW полностью отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Это означает, что российские дилеры больше не могут получать обновления программного обеспечения для своих автомобилей, а также проводить удаленную диагностику и ремонт.Отсутствие официального программного обеспечения может привести к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин. Несмотря на то что обойти эти ограничения можно, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и покупать более простые модели авто.Информацию о том, что Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, подтвердили в пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает никакими дополнительными возможностями по проверке и проведению других сервисных мероприятий, которые устанавливают для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — говорят в «МБ РУС».

При этом проблема возникла не только с Mercedes, но и с BMW. Дилеры обходят ограничения с помощью стороннего программного обеспечения и продаж на маркетплейсах.