Мэр Стамбула получил почти три года тюрьмы за оскорбление членов избиркома

14:57 15 декабря Киев, Украина

В Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Кроме того, суд наложил политический запрет, который может привести к его отстранению от должности.

Об этом сообщает Associated Press.



Имамоглу выдвинули обвинения в оскорблении чиновников избиркома после того, как 4 ноября 2019 года он назвал "глупостью" отмену законных выборов.



Мэр отрицал оскорбление членов избирательного совета, настаивая на том, что его слова были ответом на то, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "дураком" и обвинил в критике Турции во время посещения Европейского парламента.



Ожидается, что Имамоглу обжалует приговор.



Как отмечает АР, критики утверждали, что суд над мэром был попыткой устранить ключевого оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на июнь 2023 года. Опросы показывают падение рейтингов Эрдогана на фоне экономических потрясений и инфляции более чем на 84%.



Что известно о мэре Стамбула

Эркем Имамоглу является членом Республиканской народной партии, главной в Турции оппозиционной и светской партии, основанной реформатором и первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком.



Имамоглу избрали мэром Стамбула в марте 2019 года. Его победа стала историческим ударом для Эрдогана и президентской Партии справедливости и развития, контролировавшей Стамбул в течение четверти века. Партия добивалась отмены результатов муниципальных выборов в 16-миллионном городе из-за нарушений.



Вызов привел к повторным выборам через несколько месяцев, на которых Имамоглу также выиграл.