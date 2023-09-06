Мексика: в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 16 человек

12:02 23 августа Киев, Украина

В центральной Мексике пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Об этом сообщает CNN.

"Автобус, в котором находились местные жители и мигранты, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе недалеко от границы между штатами Оахака и Пуэбла. Погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе один несовершеннолетний. 36 человек получили ранения", - говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет экспертное расследование, чтобы выяснить, какие события привели к катастрофе, и определить, следует ли привлечь кого-либо к ответственности.