Мексика: грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

20:53 15 июня Киев, Украина

мексиканском штате Халиско грузовой состав из 108 вагонов сошел с рельсов и врезался в жилые дома, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям во вторник, 15 июня.

"Мы занимаемся ликвидацией последствий схода с рельсов поезда из 108 вагонов в районе Сан-Исидро-Масатепек в муниципалитете Тала. Два локомотива и 12 вагонов упали на четыре жилых дома, что привело к гибели одного человека, еще трое получили травмы", - сказано в сообщении.

В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.

Информации о возможных причинах крушения обнародовано не было. Компетентные органы в ближайшее время проведут расследование обстоятельств инцидента.