Мексика: грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

В мексиканском штате Халиско грузовой состав из 108 вагонов сошел с рельсов и врезался в жилые дома, в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.
Об этом сообщает региональное управление по чрезвычайным ситуациям во вторник, 15 июня.
В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.
Информации о возможных причинах крушения обнародовано не было. Компетентные органы в ближайшее время проведут расследование обстоятельств инцидента.
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