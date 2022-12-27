Медведев стал первым заместителем путина в военно-промышленной комиссии

17:49 26 декабря Киев, Украина

Глава страны-агрессора владимир путин создал должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии рф и назначил на нее зампреда Совбеза дмитрия медведева

В комиссию также вошел бывший охранник президента, ныне глава мчс александр куренков. Он займет место игоря артемьева, который ранее руководил федеральной антимонопольной службой. Также в составе: министр обороны сергей шойгу, начальник Генштаба валерий герасимов, секретарь совбеза николай патрушев, руководители свр, фсб, росгвардии и другие.



Военно-промышленная комиссия занимается реализацией государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В том числе контролирует производство вооружений и формирует гособоронзаказ.



Согласно указу, медведев сможет проводить заседания вместо путина и создавать рабочие группы. Контрольные мероприятия по ВПК, которыми он занимался по линии совета безопасности, будут продолжены уже в рамках работы военно-промышленной комиссии, сообщил его помощник.