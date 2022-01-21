Медики вывели Навального из комы

По оценке врачей немецкой клиники Шарите, состояние оппозиционера Навального улучшилось, поэтому было принято решение вывести его из искусственной комы.
В больнице заверили, что лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.
Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.
2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.
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