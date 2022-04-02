Медики РФ и лично Путин "спасли" Алексея Навального от "панкреатита"

12:04 08 ноября Киев, Украина

В то время, как дело об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального уже находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, российские врачи во главе с Путиным продолжают изображать "невинных добрых самаритян". Они, дескать, пытались спасти больного. И признаков отравления Навального медики не увидели, а диагностировали у него "панкреатит". Об этом заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Медики с учетом химико-токсикологических исследований установили нарушение углеводного обмена и "панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции".

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - заявили журналистам.

Отметим, что панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, выделяющей ферменты для переваривания пищи.

Напомним, что ранее Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа РФ расследовать его отравление. Страсбургский суд предоставил иску Навального приоритетный статус. Политик пожаловался на нарушение российскими властями статьи Европейской конвенции о защите права на жизнь.

При этом Путин утверждает, что лично просил отпустить Навального в Берлин. Владимир Путин заявил, что поспособствовал госпитализации Алексея Навального на лечение в Германию после обращения его жены.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", - сказал Путин.

И это тогда, когда Навальный четко выразил уверенность, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.