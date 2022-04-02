Медики РФ и лично Путин "спасли" Алексея Навального от "панкреатита"

В то время, как дело об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального уже находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, российские врачи во главе с Путиным продолжают изображать "невинных добрых самаритян". Они, дескать, пытались спасти больного. И признаков отравления Навального медики не увидели, а диагностировали у него "панкреатит". Об этом заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Медики с учетом химико-токсикологических исследований установили нарушение углеводного обмена и "панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции".
Отметим, что панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, выделяющей ферменты для переваривания пищи.
Напомним, что ранее Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа РФ расследовать его отравление. Страсбургский суд предоставил иску Навального приоритетный статус. Политик пожаловался на нарушение российскими властями статьи Европейской конвенции о защите права на жизнь.
При этом Путин утверждает, что лично просил отпустить Навального в Берлин. Владимир Путин заявил, что поспособствовал госпитализации Алексея Навального на лечение в Германию после обращения его жены.
И это тогда, когда Навальный четко выразил уверенность, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии