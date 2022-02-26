Массовые протесты в Колумбии продолжаются, известно о 43 погибших

08:13 30 Май Киев, Украина

Беспорядки в крупных городах Колумбии длятся более месяца, колумбийцы выходят на площади с плакатами и лозунгами против новой налоговой реформы. Далеко не все протесты заканчиваются мирно, на сегодня известно о 43 жертвах среди мирного населения.

Об этом сообщила радиостанция Efe Eme.



По имеющимся данным, на протяжении месяца беспорядки проходили в Боготе, Кали, Медельине и других городах.



В то же время пресс-служба Минобороны страны сообщила о более 2200 пострадавших в ходе протестов. "С 28 апреля по 28 мая ранения получили 1081 гражданское лицо и 1163 полицейских", - указано в сообщении.



Также военные информировали о задержании 1069 человек и конфискации у протестующих почти 32 тысяч единиц холодного оружия, более 1200 единиц огнестрельного оружия и полтысячи единиц пневматического оружия.