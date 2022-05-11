Массовые протесты в Эфиопии

08:22 11 декабря Киев, Украина

Более трех недель в Эфиопии продолжается борьба силовиков с повстанцами, которые требуют предоставить равноправие народности оромо, проживающей на территории Эфиопии и составляющей 35% от ее населения.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.



Указано, что спецоперация продолжалась в течение месяца. Были арестованы 330 повстанцев. Предполагается, что они связаны с группировкой Армия освобождения Оромо (OLA), которая ранее входила в состав бывшей повстанческой группировки Фронт освобождения Оромо (OLF).



По оценкам, около 2800 бойцов OLA действуют в западной и южной частях штата Оромия.



Фронт освобождения Оромо – это оппозиционная политическая партия, ведущая борьбу за права народности оромо, которая составляет около 35% всего населения Эфиопии, насчитывающего свыше 110 млн человек.



В 2011 году парламент Эфиопии внес OLF в список террористических организаций. В июле 2018 года группировка была исключена из этого списка, чтобы способствовать переговорам и содействовать примирению.