Массовые протесты против ограничений свободы прессы во Франции

10:31 13 декабря Киев, Украина

Франция – колыбель революций. Очевидно, французам по душе состояние перманентного протеста и постоянной борьбы. А возможно, в чем-то есть и вина правительства. Тем не менее, мы постоянно видим массовые акции протестов в этой стране.

Вот и вчера, 12 декабря, по всей Франции прошли акции протеста против проекта закона «О глобальной безопасности», согласно которому запрещено распространять в Сети личные данные силовиков. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в митингах приняли участие более 26 тысяч человек, 164 из них, в частности 142 парижан, задержали.

"Число участников акций протеста в стране составило 26 417 человек, из них около пяти тысяч - в Париже", - информировали в министерстве.

По данным ведомства, многие демонстранты задержаны за то, что полиция обнаружила у них отвертки, гаечные ключи и другие опасные предметы. Другие были помещены под стражу за то, что бросали в силовиков бутылки, дымовые шашки.

При этом во французской столице силовики применяли против участников протеста водометы, а в Лионе - слезоточивый газ.

Также в Париже произошли столкновения протестующих с силовиками. О количестве пострадавших в министерстве не сообщили.

Напомним, на прошлой неделе на акциях протеста против полицейского насилия и планов президента Эммануэля Макрона относительно расширения полномочий силовиков задержали 95 человек. Протесты переросли в столкновения в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте.