Массовые гуляния в Нью-Йорке закончились введением чрезвычайного положения

12:57 27 Ноябрь Киев, Украина

Очередным подтверждением печальных последствий легкомысленного отношения к карантинным мерам защиты стали последствия массовых гуляний в Нью-Йорке. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении в штате чрезвычайного положения с 3 декабря этого года до 15 января 2022 года. Основанием тому послужил резкий подъем волны заболеваемости коронавирусом.

В распоряжении губернатора говорится, что чрезвычайное положение во всем штате явилось следствием роста COVID-заболеваемости "со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года".

В условиях ЧП департамент здравоохранения будет иметь право отказывать в оказании незначительных и несрочных процедур в больницах, чтобы сохранить необходимое число койко-мест в ожидании скачка заболеваемости коронавирусом предстоящий зимний период. У штата появится возможность сосредоточиться на закупке критически важных материалов для борьбы с пандемией.

Напомним, что в прошедшем вчера параде ко Дню благодарения участвовали около восьми тысяч жителей и гостей Нью-Йорка.