Массовые акции протеста в Черногории

09:40 07 Сентябрь Киев, Украина

После завершения парламентских выборов в Черногории, которые прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%, страну охватила волна протестов.

Десятки тысяч человек в Черногории протестуют против просербской политики.



В разных городах Черногории накануне десятки тысяч человек вышли на акции протеста через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство.



«С нас хватило „свобод“ четников», — заявил один из участников массовой акции.



Четниками называли себя сербские партизаны во время ряда исторических событий, в частности Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 90-х годов прошлого века.



По данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории, которую возглавляет президент станы Мило Джуканович, набрала 35,06% голосов, оппозиционный блок За будущее Черногории — 32,55%, блок Мир — наша нация — 12,53%.



По итогам выборов оппозиция уже заявила, что хочет сформировать правительство экспертов — переходный кабинет для ведения дел до прояснения политической ситуации. Оппозиционеры настаивают на уходе президента Джукановича. Они обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков властей.