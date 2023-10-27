Массовое ДТП в США: 158 автомобилей столкнулись на мосту

В США произошло массовое ДТП, на мосту столкнулись 158 автомобилей. По данным CNN, в результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, а 25 человек были госпитализированы.
Авария случилась 23 октября недалеко от города Новый Орлеан на шоссе 55. Один из автомобилей во время столкновения вылетел с моста в реку, но водителю удалось спастись.
Эта авария была вызвана сильным туманом, который образовался из-за горящих болот в окрестностях. Метеорологи предупреждали о "супертумане" в районе, находящемся к западу от Нового Орлеана. Этот густой туман, который образуется в условиях влажности и задымленности, снизил видимость до менее чем трех метров.
Следует отметить, что один из участвовавших в аварии автомобилей был автоцистерной, перевозившей опасную жидкость.
Число жертв может увеличиться, так как спецслужбы до сих пор работают над разбором завалов, и люди могут оказаться заблокированными в своих автомобилях.
Авария случилась 23 октября недалеко от города Новый Орлеан на шоссе 55. Один из автомобилей во время столкновения вылетел с моста в реку, но водителю удалось спастись.
Эта авария была вызвана сильным туманом, который образовался из-за горящих болот в окрестностях. Метеорологи предупреждали о "супертумане" в районе, находящемся к западу от Нового Орлеана. Этот густой туман, который образуется в условиях влажности и задымленности, снизил видимость до менее чем трех метров.
Следует отметить, что один из участвовавших в аварии автомобилей был автоцистерной, перевозившей опасную жидкость.
Число жертв может увеличиться, так как спецслужбы до сих пор работают над разбором завалов, и люди могут оказаться заблокированными в своих автомобилях.
CNN также напоминает, что Луизиана столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, экстремальной жарой и продолжительной засухой, которая охватила 62% территории штата. Отсутствие дождей в сочетании с жарким летом привело к высушиванию болот и уменьшению уровня грунтовых вод. Пожары бушуют как на поверхности, так и под землей, что осложняет ситуацию в регионе.
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