Массовое ДТП в США: 158 автомобилей столкнулись на мосту

08:45 24 октября Киев, Украина





Авария случилась 23 октября недалеко от города Новый Орлеан на шоссе 55. Один из автомобилей во время столкновения вылетел с моста в реку, но водителю удалось спастись.



Эта авария была вызвана сильным



Следует отметить, что один из участвовавших в аварии автомобилей был автоцистерной, перевозившей опасную жидкость.



Число жертв может увеличиться, так как спецслужбы до сих пор работают над разбором завалов, и люди могут оказаться заблокированными в своих автомобилях. США произошло массовое ДТП, на мосту столкнулись 158 автомобилей. По данным CNN, в результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, а 25 человек были госпитализированы.Авария случилась 23 октября недалеко от города Новый Орлеан на шоссе 55. Один из автомобилей во время столкновения вылетел с моста в реку, но водителю удалось спастись.Эта авария была вызвана сильным туманом , который образовался из-за горящих болот в окрестностях. Метеорологи предупреждали о "супертумане" в районе, находящемся к западу от Нового Орлеана. Этот густой туман, который образуется в условиях влажности и задымленности, снизил видимость до менее чем трех метров.Следует отметить, что один из участвовавших в аварии автомобилей был автоцистерной, перевозившей опасную жидкость.Число жертв может увеличиться, так как спецслужбы до сих пор работают над разбором завалов, и люди могут оказаться заблокированными в своих автомобилях.

CNN также напоминает, что Луизиана столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, экстремальной жарой и продолжительной засухой, которая охватила 62% территории штата. Отсутствие дождей в сочетании с жарким летом привело к высушиванию болот и уменьшению уровня грунтовых вод. Пожары бушуют как на поверхности, так и под землей, что осложняет ситуацию в регионе.