Массированные атаки Израиля на Сектор Газа: уничтожено несколько командных пунктов ХАМАС

08:23 09 октября Киев, Украина

Израильская авиация продолжает проводить масштабные атаки в Секторе Газа с целью "ликвидации возможностей террористической организации ХАМАС".

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Среди объектов, подвергшихся атаке в ночь на 9 октября, включены:
  • Несколько командных пунктов.
  • Здание, где находились боевики ХАМАС.
  • Командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС.
  • "Имущество, использовавшееся ХАМАСом" в одной из мечетей в Джабалии.
  • Активы, задействованные террористической группой для разведывательных целей.
По словам местных жителей в секторе Газа, израильская армия больше не использует предупредительный протокол "Акеш ба гаг" (Стук по крыше), а сразу переходит к уничтожению домов один за другим.