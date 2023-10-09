Массированные атаки Израиля на Сектор Газа: уничтожено несколько командных пунктов ХАМАС

08:23 09 октября Киев, Украина





Об этом сообщает издание The Times of Israel.



Среди объектов, подвергшихся атаке в ночь на 9 октября, включены: Израильская авиация продолжает проводить масштабные атаки в Секторе Газа с целью "ликвидации возможностей террористической организации ХАМАС".Об этом сообщает издание The Times of Israel.Среди объектов, подвергшихся атаке в ночь на 9 октября, включены:

Несколько командных пунктов.

Здание, где находились боевики ХАМАС.

Командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС.

"Имущество, использовавшееся ХАМАСом" в одной из мечетей в Джабалии.

Активы, задействованные террористической группой для разведывательных целей.

По словам местных жителей в секторе Газа, израильская армия больше не использует предупредительный протокол "Акеш ба гаг" (Стук по крыше), а сразу переходит к уничтожению домов один за другим.