Массированные атаки Израиля на Сектор Газа: уничтожено несколько командных пунктов ХАМАС

Израильская авиация продолжает проводить масштабные атаки в Секторе Газа с целью "ликвидации возможностей террористической организации ХАМАС".
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Среди объектов, подвергшихся атаке в ночь на 9 октября, включены:
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Среди объектов, подвергшихся атаке в ночь на 9 октября, включены:
- Несколько командных пунктов.
- Здание, где находились боевики ХАМАС.
- Командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС.
- "Имущество, использовавшееся ХАМАСом" в одной из мечетей в Джабалии.
- Активы, задействованные террористической группой для разведывательных целей.
По словам местных жителей в секторе Газа, израильская армия больше не использует предупредительный протокол "Акеш ба гаг" (Стук по крыше), а сразу переходит к уничтожению домов один за другим.
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