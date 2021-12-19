Масштабный пожар в Санкт-Петербурге - горит "Невская мануфактура"

В Санкт-Петербурге горит здание «Невской мануфактуры», пожару присвоен самый высокой уровень сложности (пятый) из-за большой площади возгорания.
Об этом сообщают РосСМИ.
В результате пожара пострадали двое пожарных, один погиб. Также, по некоторым данным, погиб один из рабочих, который не успел вовремя выбраться из пылающего здания.
Для тушения пожара намерены применить вертолет Ка-32.
Группировка сил и средств на тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" увеличена до 300 человек и почти 70 единиц техники. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге выросла до 10 тыс. кв. метров.
Группировка сил и средств на тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" увеличена до 300 человек и почти 70 единиц техники. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге выросла до 10 тыс. кв. метров.
Комплекс построек Невской мануфактуры возведен во второй половине XIX века и он является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.
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