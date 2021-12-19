Масштабный пожар в Санкт-Петербурге - горит "Невская мануфактура"

18:47 12 Апрель Киев, Украина

В Санкт-Петербурге горит здание «Невской мануфактуры», пожару присвоен самый высокой уровень сложности (пятый) из-за большой площади возгорания.

Об этом сообщают РосСМИ.

"В 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50, в производственном здании «Невской мануфактуры»", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали двое пожарных, один погиб. Также, по некоторым данным, погиб один из рабочих, который не успел вовремя выбраться из пылающего здания.

Для тушения пожара намерены применить вертолет Ка-32.



Группировка сил и средств на тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" увеличена до 300 человек и почти 70 единиц техники. Площадь пожара в здании Невской мануфактуры в Петербурге выросла до 10 тыс. кв. метров.

Комплекс построек Невской мануфактуры возведен во второй половине XIX века и он является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.