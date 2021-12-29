Масштабный пожар возле Брюсселя, есть жертвы

17:57 19 Апрель Киев, Украина

Под Брюсселем, в коммуне Андерлехт возник масштабный пожар , один человек погиб, 30 госпитализированы, еще четверо в критическом состоянии.

Об этом сообщает VRT.

Отмечается, что пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в 3 часа ночи. Госпитализировано 30 человек, среди которых четыре пожарных. четверо человек находятся в тяжелом состоянии.



Тушение пожара осложняло расположение дома в квартале с плотной застройкой, а также характер конструкции, что угрожало полным обвалом здания, поэтому пожарные работали извне. Причина пожара пока неизвестна.

По данным местных спасателей, четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных также четверо пожарных.





Из-за пожара эвакуировали несколько десятков жителей соседних домов, их разместили в комиссариате полиции.