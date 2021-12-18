Масштабный пожар на рынке ОАЭ

20:12 05 Август Киев, Украина

Самый большой и популярный рынок Объединенных Арабских Эмиратов, который является местной достопримечательностью города Аджман, охвачен огнем. Пожар распространился по всей территории.

Из-за огромных клубов дыма спасатели эвакуировали расположенную рядом больницу.

На месте работают экстренные службы. О пострадавших и погибших на данный момент информации нет.



Также отмечается, что рынок был долго закрыт из-за коронавируса.