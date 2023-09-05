Масштабный оползень в Швейцарии: разрушено шесть домов

10:21 30 августа Киев, Украина

Масштабный оползень в поселении Шванден на востоке Швейцарии привел к разрушению шести домов. К счастью, благодаря своевременной эвакуации, удалось избежать пострадавших.

Об этом сообщает AFP.

Оползень произошел вечером во вторник в поселении Шванден, которое расположено в кантоне Гларус. Дома завалило лавиной из грязи и камней со склона горы. Первый оползень произошел после 17 часов, а через несколько часов - еще один.

В течение длительного времени перед этим шли сильные дожди, и местные власти заранее прогнозировали стихийное бедствие, что привело к эвакуации жителей опасной зоны. Однако многие люди из поселения все равно стали свидетелями происшествия.