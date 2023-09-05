Масштабный оползень в Швейцарии: разрушено шесть домов

Масштабный оползень в поселении Шванден на востоке Швейцарии привел к разрушению шести домов. К счастью, благодаря своевременной эвакуации, удалось избежать пострадавших.
Об этом сообщает AFP.
Оползень произошел вечером во вторник в поселении Шванден, которое расположено в кантоне Гларус. Дома завалило лавиной из грязи и камней со склона горы. Первый оползень произошел после 17 часов, а через несколько часов - еще один.
В течение длительного времени перед этим шли сильные дожди, и местные власти заранее прогнозировали стихийное бедствие, что привело к эвакуации жителей опасной зоны. Однако многие люди из поселения все равно стали свидетелями происшествия.
Об этом сообщает AFP.
Оползень произошел вечером во вторник в поселении Шванден, которое расположено в кантоне Гларус. Дома завалило лавиной из грязи и камней со склона горы. Первый оползень произошел после 17 часов, а через несколько часов - еще один.
В течение длительного времени перед этим шли сильные дожди, и местные власти заранее прогнозировали стихийное бедствие, что привело к эвакуации жителей опасной зоны. Однако многие люди из поселения все равно стали свидетелями происшествия.
🇨🇭 [ SUISSE ]— Alexandre (@alex_le_bars) August 29, 2023
Glissement de terrain à Schwanden 🌧
(29/08/23 📹 via Werner Gamper)pic.twitter.com/RZQDQi4c6r
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