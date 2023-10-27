Масштабные пожары на востоке Австралии: выгорело более 8 тысяч гектаров территории

13:02 25 октября Киев, Украина

На востоке австралийского штата Квинсленд, вспыхнули 53 лесных пожара, уже выгорело более 8 тысяч гектаров территории, и один человек погиб, согласно данным dpa.



Полиция сообщила о смерти мужчины в регионе Вестерн-Даунс в результате пожара, и более 200 человек были эвакуированы.



По меньшей мере пять домов были разрушены на данный момент.



Из-за высоких температур и сильных ветров ожидается, что ситуация останется напряженной в ближайшие дни. Метеорологи прогнозируют, что понижение температуры не наступит до выходных.