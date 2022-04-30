Масштабные наводнения и оползни обрушились на север Италии

19:42 28 июля Киев, Украина

Обильные осадки на севере Италии вызвали оползни и наводнения, стихия затопила дома и повредила десятки автомобилей.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Италии сообщило, что спасателям пришлось сделать 60 выездов в Черноббио, Бриенно, Лальо и Ардженьо.

Больше всего пострадал муниципалитет Бриенно. Там в результате оползня произошла утечка газа, 50 человек из-за подтопления оказались заблокированными в своих домах и нуждались в помощи спасателей.

После того, как вода отступила, дороги остаются почти непроезжими из-за намытого ила и поломанных деревьев, принесенных потоком.

О травмированных и пострадавших сообщений не поступало, но материальный ущерб от стихии называют огромным.

Последствия непогоды помогают преодолевать сотни спасателей, сотрудники службы гражданской защиты и волонтеры.