Маск уйдет с должности гендиректора Twitter, когда найдет "кого-то достаточно сумасшедшего" на это место

11:48 21 декабря Киев, Украина





Об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети. Новый владелец Twitter , американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск назвал условие, после выполнения которого он покинет руководящий пост в компании.Об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети.

"Я уйду в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно безумного, чтобы принять эту работу!", - написал Маск.

Он добавил, что после этого будет просто управлять командами программного обеспечения и серверов. Несколько дней назад Маск провел опрос в Twitter, в котором большинство высказались за то, чтобы он покинул свой пост в компании. Во время голосования он сказал, что будет уважать результаты этого опроса.



В преддверии американские СМИ сообщили, что новый владелец и нынешний гендиректор Twitter Илон Маск ищет нового СЕО для компании.