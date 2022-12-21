Маск уйдет с должности гендиректора Twitter, когда найдет "кого-то достаточно сумасшедшего" на это место

Новый владелец Twitter, американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск назвал условие, после выполнения которого он покинет руководящий пост в компании.
Об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети.
Об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети.
Он добавил, что после этого будет просто управлять командами программного обеспечения и серверов. Несколько дней назад Маск провел опрос в Twitter, в котором большинство высказались за то, чтобы он покинул свой пост в компании. Во время голосования он сказал, что будет уважать результаты этого опроса.
В преддверии американские СМИ сообщили, что новый владелец и нынешний гендиректор Twitter Илон Маск ищет нового СЕО для компании.
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