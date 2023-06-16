Маск ретвитнул пост американского телеведущего, где тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

13:58 08 июня Киев, Украина

Американский миллиардер Илон Маск ретвитнул пост бывшего комментатора американского телеканала Fox News и поклонника Дональда Трампа Такера Карлсона, в котором тот обвиняет Украину в подрыве Каховской ГЭС.
"Было бы здорово, если бы на этой платформе присутствовали программы всего политического спектра", - прокомментировал Маск свой ретвит.
В своем видео Карлсон называет президента Украины Владимира Зеленского "потным комиком, ставшим олигархом", а также "гонителем христиан". Карлсон также высмеял сенатора-республиканца Линдси Грэма, сторонника Украины.

Карлсон заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС якобы нанесла "гораздо больше ущерба россии", учитывая оккупированный Крым, чем Украине.

Экс-ведущий не в первый раз распространяет российские нарративы. В частности, он говорил, что НАТО вовлекло россию в войну и оправдывал путина.

Кроме того, аккаунты украинских пользователей в Twitter попадают в "теневой бан". Это заметили на следующий день после подрыва Каховской ГЭС . В бан попали активисты и волонтеры, активно распространяющие информацию о войне, а также украинские художники.