Маск ретвитнул пост американского телеведущего, где тот обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

13:58 08 июня Киев, Украина

Американский миллиардер Илон Маск ретвитнул пост бывшего комментатора американского телеканала Fox News и поклонника Дональда Трампа Такера Карлсона, в котором тот обвиняет Украину в подрыве Каховской ГЭС.

"Было бы здорово, если бы на этой платформе присутствовали программы всего политического спектра", - прокомментировал Маск свой ретвит.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023

В своем видео Карлсон называет президента Украины Владимира Зеленского "потным комиком, ставшим олигархом", а также "гонителем христиан". Карлсон также высмеял сенатора-республиканца Линдси Грэма, сторонника Украины.



Карлсон заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС якобы нанесла "гораздо больше ущерба россии", учитывая оккупированный Крым, чем Украине.



Экс-ведущий не в первый раз распространяет российские нарративы. В частности, он говорил, что НАТО вовлекло россию в войну и оправдывал путина.



Кроме того, аккаунты украинских пользователей в Twitter попадают в "теневой бан". Это заметили на следующий день после подрыва Каховской ГЭС . В бан попали активисты и волонтеры, активно распространяющие информацию о войне, а также украинские художники.