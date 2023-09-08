Маск рассказал, отключал ли Starlink во время атаки Украины на флот рф в Крыму

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не выключал спутниковую сеть Starlink, чтобы помешать Украине атаковать российский флот в Крыму. По словам Маска, Starlink там не был активирован, а сам он отклонил запрос Украины на активацию "Старлинк" по всему пути в Севастополь.
Об этом Маск написал в соцсети Х (бывший Твиттер).
Об этом Маск написал в соцсети Х (бывший Твиттер).
В одном из комментариев под постом Маск добавил:
От правительственных органов поступил экстренный запрос на активацию "Старлинк" на всем пути в Севастополь. Очевидным намерением было потопить большую часть стоящего на якоре русского флота. Если бы я согласился по их запросу, то SpaceX стала бы прямой соучастником великого
акта войны и эскалации конфликта”.
Маск также заявил, что "с каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить и потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются".
Ранее CNN, ссылаясь на отрывок из биографической книги Уолтера Айзексона о Маске, сообщила, что в прошлом году Маск тайно приказал своим инженерам выключить сеть спутниковой связи Starlink, вблизи крымского побережья, чтобы воспрепятствовать украинской тайной атаке на Черноморский флот рф. Когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и в конце концов их выбросило на берег", пишет Айзексон.
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