Маск рассказал, отключал ли Starlink во время атаки Украины на флот рф в Крыму

10:45 08 сентября Киев, Украина





Об этом Маск написал в соцсети Х (бывший Твиттер). Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не выключал спутниковую сеть Starlink , чтобы помешать Украине атаковать российский флот в Крыму. По словам Маска, Starlink там не был активирован, а сам он отклонил запрос Украины на активацию "Старлинк" по всему пути в Севастополь.Об этом Маск написал в соцсети Х (бывший Твиттер).

“Регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала”, - заявил Маск.

В одном из комментариев под постом Маск добавил:



От правительственных органов поступил экстренный запрос на активацию "Старлинк" на всем пути в Севастополь. Очевидным намерением было потопить большую часть стоящего на якоре русского флота. Если бы я согласился по их запросу, то SpaceX стала бы прямой соучастником великого

акта войны и эскалации конфликта”.

Маск также заявил, что "с каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить и потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются".