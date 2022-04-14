Маск предложил полностью выкупить Twitter

17:13 14 апреля Киев, Украина





В документе говорится, что это «лучшее и окончательное» предложение — оно предполагает, что акции соцсети будут проданы за $54,2 за штуку. Как отмечает Financial Times, предложение предусматривает 38%-ую премию к цене по состоянию на 1 апреля.



Компания, таким образом, оценена примерно в $43 млрд. Акции Twitter после новости о предложении Маска на премаркете подскочили на 12%.



О том, что Маск купил 9,2% акций Twitter, стало известно 4 апреля. Он стал крупнейшим акционером соцсети. Илон Маск , который, как стало известно в начале апреля, купил 9,2% акций Twitter , предложил полностью выкупить соцсеть, пишет Bloomberg со ссылкой на заявку, которую бизнесмен подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В документе говорится, что это «лучшее и окончательное» предложение — оно предполагает, что акции соцсети будут проданы за $54,2 за штуку. Как отмечает Financial Times, предложение предусматривает 38%-ую премию к цене по состоянию на 1 апреля.Компания, таким образом, оценена примерно в $43 млрд. Акции Twitter после новости о предложении Маска на премаркете подскочили на 12%.О том, что Маск купил 9,2% акций Twitter, стало известно 4 апреля. Он стал крупнейшим акционером соцсети.



Маск стал в этом году богатейшим человеком мире. По рейтингу Forbes Real Time его состояние оценивается в $273,6 млрд, а Bloomberg Billionaire Index — $259 млрд.