Марш националистов в Польше: фаеры, петарды и конфликт с полицией

17:40 11 ноября Киев, Украина

Празднование Дня Независимости Польши, по традиции не обошлось без участия националистических и ультраправых организаций, которые каждый год проводят Марш Независимости.





И сегодня, несмотря на запрет городских властей и призыв не проводить массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, тысячи людей решили идти маршем по центру Варшавы.

Участники шли по улицам с фаерами, флагами Польши. Среди лозунгов было "Наша цивилизация - наши правила".



Акция переросла в стычки с полицией, которая с самого начала марша призывала группу покинуть проезжую часть, поскольку митинг был несанкционирован.

Некоторые участники митинга начали нападать на полицию, кидая в правоохранителей камни, фаера и петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений есть пострадавшие.

В одном из эпизодов участники акции бросили также фаер в квартиру, на балконе которой висел флаг ЛГБТК, а также баннер в поддержку движения за разрешение абортов.



В варшавской полиции отметили, что существенная часть митингующих ведут себя по-хулигански. Из-за ситуации в центре Варшавы было приостановлено движение транспорта на части улиц.

В последние годы во время Марша независимости в Варшаве регулярно случаются драки, потасовки, столкновения с полицией или участниками контрдемонстраций. В 2013 году маршрут марша пролегал возле российского посольства. Тогда агрессивно настроенные участники акции забросали территорию диппредставительства петардами, бутылками и камнями, подожгли полицейскую будку у забора и пытались сломать ворота.