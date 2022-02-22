Марокко создает новую военную зону вдоль границы с Алжиром

06:01 22 Февраль Киев, Украина

Марокко создало новую военную зону, граничащую с Алжиром.
Об этом сообщило марокканское военное издание на фоне роста напряженности между двумя североафриканскими странами.
Создание новой зоны переопределяет военные границы Марокко, вводя новую восточную военную зону рядом с ранее обозначенными северной и южной военными зонами.

Алжир граничит с Марокко на востоке и юге.

Журнал марокканских вооруженных сил сообщил в своем последнем выпуске в понедельник, что создание новой зоны началось еще 5 января, когда ее командование было передано генерал-майору Мохаммеду Микдаду.

Зона была создана, чтобы обеспечить «большую гибкость и свободу для необходимых действий при выполнении различных миссий», говорится в журнале.

После нескольких месяцев нарастания напряженности Алжир в августе разорвал дипломатические отношения с Марокко, сославшись на «враждебные действия» — обвинение, которое Рабат отвергает.

Рабат и Алжир находятся в ссоре из-за Западной Сахары, а также из-за соглашения о нормализации отношений между Марокко и Израилем в конце 2020 года.

Алжир поддерживает движение Фронта ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, которое вело войну за независимость с Рабатом с 1975 года до заключения соглашения о прекращении огня в 1991 году.

Марокко рассматривает бывшую испанскую колонию с доступом к прибыльным фосфатным ресурсам и богатым атлантическим рыболовством как часть своей суверенной территории.

В конце 2020 года ПОЛИСАРИО объявило перемирие 1991 года недействительным после того, как марокканские военные вновь насильственно открыли шоссе на территории, ведущее в соседнюю Мавританию.

С тех пор движение ведет то, что оно называет «войной законной обороны», регулярно публикуя новости о своей деятельности.
Ранее в феврале Фронт ПОЛИСАРИО заявил, что с начала месяца убил 12 марокканских солдат в рамках своей борьбы за независимость.

Марокко редко отвечает на претензии Фронта ПОЛИСАРИО.