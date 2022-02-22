Марокко создает новую военную зону вдоль границы с Алжиром

Марокко создало новую военную зону, граничащую с Алжиром.
Об этом сообщило марокканское военное издание на фоне роста напряженности между двумя североафриканскими странами.
Создание новой зоны переопределяет военные границы Марокко, вводя новую восточную военную зону рядом с ранее обозначенными северной и южной военными зонами.
Алжир граничит с Марокко на востоке и юге.
Журнал марокканских вооруженных сил сообщил в своем последнем выпуске в понедельник, что создание новой зоны началось еще 5 января, когда ее командование было передано генерал-майору Мохаммеду Микдаду.
Зона была создана, чтобы обеспечить «большую гибкость и свободу для необходимых действий при выполнении различных миссий», говорится в журнале.
После нескольких месяцев нарастания напряженности Алжир в августе разорвал дипломатические отношения с Марокко, сославшись на «враждебные действия» — обвинение, которое Рабат отвергает.
Рабат и Алжир находятся в ссоре из-за Западной Сахары, а также из-за соглашения о нормализации отношений между Марокко и Израилем в конце 2020 года.
Алжир поддерживает движение Фронта ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, которое вело войну за независимость с Рабатом с 1975 года до заключения соглашения о прекращении огня в 1991 году.
Марокко рассматривает бывшую испанскую колонию с доступом к прибыльным фосфатным ресурсам и богатым атлантическим рыболовством как часть своей суверенной территории.
В конце 2020 года ПОЛИСАРИО объявило перемирие 1991 года недействительным после того, как марокканские военные вновь насильственно открыли шоссе на территории, ведущее в соседнюю Мавританию.
С тех пор движение ведет то, что оно называет «войной законной обороны», регулярно публикуя новости о своей деятельности.
Ранее в феврале Фронт ПОЛИСАРИО заявил, что с начала месяца убил 12 марокканских солдат в рамках своей борьбы за независимость.
Марокко редко отвечает на претензии Фронта ПОЛИСАРИО.
Об этом сообщило марокканское военное издание на фоне роста напряженности между двумя североафриканскими странами.
Создание новой зоны переопределяет военные границы Марокко, вводя новую восточную военную зону рядом с ранее обозначенными северной и южной военными зонами.
Алжир граничит с Марокко на востоке и юге.
Журнал марокканских вооруженных сил сообщил в своем последнем выпуске в понедельник, что создание новой зоны началось еще 5 января, когда ее командование было передано генерал-майору Мохаммеду Микдаду.
Зона была создана, чтобы обеспечить «большую гибкость и свободу для необходимых действий при выполнении различных миссий», говорится в журнале.
После нескольких месяцев нарастания напряженности Алжир в августе разорвал дипломатические отношения с Марокко, сославшись на «враждебные действия» — обвинение, которое Рабат отвергает.
Рабат и Алжир находятся в ссоре из-за Западной Сахары, а также из-за соглашения о нормализации отношений между Марокко и Израилем в конце 2020 года.
Алжир поддерживает движение Фронта ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, которое вело войну за независимость с Рабатом с 1975 года до заключения соглашения о прекращении огня в 1991 году.
Марокко рассматривает бывшую испанскую колонию с доступом к прибыльным фосфатным ресурсам и богатым атлантическим рыболовством как часть своей суверенной территории.
В конце 2020 года ПОЛИСАРИО объявило перемирие 1991 года недействительным после того, как марокканские военные вновь насильственно открыли шоссе на территории, ведущее в соседнюю Мавританию.
С тех пор движение ведет то, что оно называет «войной законной обороны», регулярно публикуя новости о своей деятельности.
Ранее в феврале Фронт ПОЛИСАРИО заявил, что с начала месяца убил 12 марокканских солдат в рамках своей борьбы за независимость.
Марокко редко отвечает на претензии Фронта ПОЛИСАРИО.
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