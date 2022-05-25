Marks&Spencer отказывается от рынка россии

В последствии вторжения рф в Украину, британский производитель одежды Marks&Spencer полностью выйдет из российского рынка.
Об этом пишет BBC.
Компания прекратила поставки в россию еще в марте, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.
После переговоров Marks&Spencer решила отказаться от российской франшизы, добавляет ВВС.
Ритейлер имеет 1200 сотрудников и 48 магазинов в россии, которыми управляет турецкая компания FiBA.
M&S, раскритикованная за то, что она не вышла из россии в начале войны, заявила, что после выхода потеряет 31 миллион фунтов стерлингов.
Компания прекратила поставки в россию еще в марте, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.
После переговоров Marks&Spencer решила отказаться от российской франшизы, добавляет ВВС.
Ритейлер имеет 1200 сотрудников и 48 магазинов в россии, которыми управляет турецкая компания FiBA.
M&S, раскритикованная за то, что она не вышла из россии в начале войны, заявила, что после выхода потеряет 31 миллион фунтов стерлингов.
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