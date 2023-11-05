Марк Цукерберг получил серьезную травму при подготовке к поединку с Илоном Маском

12:01 05 ноября Киев, Украина

Конкуренты в бизнесе Марк Цукреберг и Илон Маск решили померяться силами в спорте. Оба выявили готовность встретиться на ринге. Но, как назло, вмешалась нелепая случайность.

Основатель соцсети Facebook и компании Meta Марк Цукреберг получил серьезную травму при подготовке к поединку в смешанных единоборствах. Об этом он сообщил в Instagram.

Цукреберг отметил, что порвал крестообразную связку колена во время спарринга и опубликовал фото из больницы после операции.

"Благодарен врачам и команде, которые заботятся обо мне. Готовился к бою в ММА, который должен был состояться в начале следующего года, но теперь его нужно перенести", - написал Цукреберг, добавив, что все еще надеется на поединок после выздоровления.

Напомним, летом владелец Twitter Илон Маск пригласил Цукерберга на ринг после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить программу – конкурент Twitter. Цукерберг принял вызов.