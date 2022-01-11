Мария Колесникова нашлась, она арестована и находится в СИЗО

12:57 09 Сентябрь Киев, Украина

Лидер оппозиции и член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.



Об этом сообщил ее отец Александр Колесников.



«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал он.



7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении.



Спустя один день член президиума Координационного совета Мария Колесникова вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.



Вскоре появилась информация, что Родненков и Кравцов пересекли белорусскую границу, а Марию Колесникову задержали.