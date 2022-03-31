Маразм крепчал: лукашенко обвинил Запад в попытке организовать беломайдан «по украинскому сценарию»

Западные страны пытались организовать в Беларуси «майдан по украинскому сценарию», но у них «ничего не вышло». Об этом рассказал 31 марта Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.
Российский губернатор на встрече признался, что в августе 2020 года, координировал наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на президентских выборах.
— Я думаю, вы немного нарушений обнаружили? — спросил Александр Лукашенко.
— Я хочу сказать, что "нарушений не было вообще". Мы ездили по всей территории республики. Я перемещался по избирательным участкам в Минске целый день. Никаких нарушений мы не зафиксировали, — ответил Олег Мельниченко.
По словам Лукашенко после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции.
— Я думаю, вы немного нарушений обнаружили? — спросил Александр Лукашенко.
— Я хочу сказать, что "нарушений не было вообще". Мы ездили по всей территории республики. Я перемещался по избирательным участкам в Минске целый день. Никаких нарушений мы не зафиксировали, — ответил Олег Мельниченко.
По словам Лукашенко после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции.
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