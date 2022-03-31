Маразм крепчал: лукашенко обвинил Запад в попытке организовать беломайдан «по украинскому сценарию»

14:54 31 марта Киев, Украина

Западные страны пытались организовать в Беларуси «майдан по украинскому сценарию», но у них «ничего не вышло». Об этом рассказал 31 марта Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.

"Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию (российскую "спецоперацию на Донбассе". — Прим. ред) невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Российский губернатор на встрече признался, что в августе 2020 года, координировал наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на президентских выборах.



— Я думаю, вы немного нарушений обнаружили? — спросил Александр Лукашенко.



— Я хочу сказать, что "нарушений не было вообще". Мы ездили по всей территории республики. Я перемещался по избирательным участкам в Минске целый день. Никаких нарушений мы не зафиксировали, — ответил Олег Мельниченко.



По словам Лукашенко после 2020 года у Беларуси был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению Конституции.